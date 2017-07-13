Санкции в отношении адвокатов обвиняемых по делу группы “Сасна црер” продолжаются

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 13 Июля 2017, 17:38
Суд в Ереване применил санкцию в отношении адвоката Лусине Саакян, защищающей интересы двоих фигурантов дела о захвате территории патрульно-постовой службы Полиции  - Араика Акопяна и Мартироса Акопяна; суд принял решение обратиться в Палату адвокатов для привлечения ее к ответственности.

Подсудимый Татул Тамразян заявил о своем нежелании участвовать в заседании суда ввиду отсутствия на нем его товарищей.

За проявление неуважительного отношения к суду суд применил к подсудимому санкцию, удалив его из зала заседания на 6 часов.

Напомним, на прошедшем заседании в отношении остальных 15 обвиняемых по делу была также применена санкция за то, что они не встали с места.

Помимо адвоката Лусине Саакян, санкция была применена и в отношении адвоката Моники Маргарян, которая представляет интересы подсудимых Тиграна Манукяна и Татула Тамразяна.

Суд  решил обратиться в Палату адвокатов для привлечения Маргарян к ответственности.

Самое читаемое