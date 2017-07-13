Санкции в отношении адвокатов обвиняемых по делу группы “Сасна црер” продолжаются

Суд в Ереване применил санкцию в отношении адвоката Лусине Саакян, защищающей интересы двоих фигурантов дела о захвате территории патрульно-постовой службы Полиции - Араика Акопяна и Мартироса Акопяна; суд принял решение обратиться в Палату адвокатов для привлечения ее к ответственности. Подсудимый Татул Тамразян заявил о своем нежелании участвовать в заседании суда ввиду отсутствия на нем его товарищей. За проявление неуважительного отношения к суду суд применил к подсудимому санкцию, удалив его из зала заседания на 6 часов. Напомним, на прошедшем заседании в отношении остальных 15 обвиняемых по делу была также применена санкция за то, что они не встали с места. Помимо адвоката Лусине Саакян, санкция была применена и в отношении адвоката Моники Маргарян, которая представляет интересы подсудимых Тиграна Манукяна и Татула Тамразяна. Суд решил обратиться в Палату адвокатов для привлечения Маргарян к ответственности.