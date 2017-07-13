Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного

Суд вынес приговор по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Зауру Дадаеву, которого присяжные признали виновным непосредственно в убийстве политика, дали 20 лет колонии строгого режима, хотя прокуратура просила приговорить его к пожизненному заключению. Кроме того, суд лишил его звания лейтенанта и ордена и обязал выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Четверо других обвиняемых, которых суд счел соучастниками преступления, получили от 11 до 19 лет колонии. Приговор вступит в силу через 10 дней в случае, если ни одна из сторон его не обжалует. При этом адвокаты обвиняемых уже пообещали подать апелляцию на решение суда и отстаивать невиновность своих клиентов. В частности, они убеждены, что доказательства в отношении Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева настолько сомнительны, что они всерьез надеются на отмену приговора. О намерении добиваться оправдания своего подзащитного заявил и адвокат Заура Дадаева. По его словам, суд исключил из материалов дела видеозапись, которая, по мнению адвоката, доказывала непричастность его клиента к совершенному преступлению. Как следует из вердикта присяжных, Дадаев признан виновным в том, что вечером 27 февраля 2015 года выстрелил в Немцова не менее шести раз на Большом Москворецком мосту у стен Кремля в Москве. После того как прокурор на основании вердикта запросил для него пожизненный срок, обвиняемый сказал: "Я не виноват, волею Аллаха не склоню голову ни перед кем, ни перед прокуратурой, ни перед [следователем] Красновым, ни перед ФСБ". Дадаев не признает вину. Сразу после задержания он дал признательные показания, но потом отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под пытками. Предполагаемые соучастники преступления также получили длительные сроки: Анзор Губашев приговорен к 19 годам колонии, Шадид Губашев - к 16 годам, Темирлан Эскерханов - к 14 годам, а Хамзат Бахаев - к 11 годам. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, все четверо дополнительно оштрафованы на 100 тысяч рублей каждый. Ни один из них не признал вину. Шадид Губашев и Темирлан Эскерханов после оглашения приговора заявили, что не понимают, за что им дали срок. Адвокат семьи Немцова высказывал сомнения в том, что вина Бахаева действительно доказана. Однако присяжные заседатели признали всех пятерых обвиняемых виновными и не заслуживающими снисхождения. По делу Немцова проходил еще один подозреваемый - Беслан Шаванов. Следствие считает, что он сидел за рулем автомобиля, на котором Дадаев скрылся с места преступления. Однако при попытке задержания Шаванов 7 марта 2015 года был убит, в связи с чем уголовное дело против него было закрыто. По официальной версии, Немцова убили на почве религиозной ненависти. Следствие считает организатором и заказчиком преступления офицера батальона "Север" Руслана Мухудинова, он объявлен в международный розыск. Родственники Немцова считают, что Мухудинов, фактически работавший водителем у Руслана Геремеева - замкомандира батальона "Север" и родственника депутата Госдумы Адама Делимханова - не мог организовать такое преступление. Они требуют проверить на причастность к убийству самого Геремеева, но допросить его следствию не удалось и в материалах дела он не фигурирует.