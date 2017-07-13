Несостоятельные должники получат право на минимальную жилплощадь. Постановление об этом принято на заседании Правительства 13 июля. Даже если квартира будет выставлена на принудительные торги, должнику обязаны оставить не меньше 4,9 млн. драмов – исходя из минимальной общей жилплощади в 40 кв. м и средней стоимости недвижимости в Армении в 121,8 тыс. драмов за квадратный метр, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
За долги в Армении нельзя будет выгнать на улицу – оставят минимальное жильё - news.am
- Право - 13 Июля 2017, 13:12