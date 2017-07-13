В конгресс внесли новый вариант антироссийских санкций

Как сообщает агентство Reuters, внесенный проект санкций совпадает c тем документом, который прошел голосование в сенате 15 июня, однако не был поставлен на голосование в палате представителей из-за процедурных вопросов. Таким образом, представители Демократической партии рассчитывают вынудить сторонников Дональда Трампа занять более жесткую линию в отношении Москвы и Тегерана. Тем не менее пока нет гарантий, что палата представителей поддержит документ. Пресс-секретарь ее спикера Пола Райана Эшли Стронг уже назвала действия демократов «работой на публику». Ранее республиканцы и Белый дом выступали с критикой документа. Под сомнение ставились не сами санкции, а включенный в документ пункт о том, что президенту придется заручиться согласием к​онгресса, чтобы ослабить ограничения в отношении России. Сам Дональд Трамп указывал, что таким образом демократы пытаются забрать часть полномочий исполнительной власти. В свою очередь в Государственном департаменте указывали, что новые санкции могут помешать диалогу с Москвой по ряду важных внешнеполитических вопросов. В соответствии с принятым с​енатом документом под новые ограничения могут попасть российские госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Санкции могут коснуться и нефтегазовой отрасли.

