Араик Хандоян признан потерпевшим по делу об инциденте в здании ереванского суда

Араик Хандоян (“Одинокий волк”), проходящий обвиняемым по делу группы “Сасна црер”, признан потерпевшим по делу о громком инциденте с избиением в подвале здания одного из ереванских судов. Об этом журналистам сообщил адвокат Араика Хандояна – Ара Карагезян. По его сведениям, потерпевшим также признан еще один подсудимый по тому же делу – Мхитар Аветисян, чьи интересы представляет адвокат Инесса Петросян. Завтра планируется проведение процессуальных действий, для участия в которых пригласили также адвоката потерпевшего. Напомним, речь идет об инциденте, имевшем место 28 июня в здании суда общей юрисдикции первой инстанции ереванских районов Аван и Нор-Норк. Как сообщалось ранее, при проведенном в тот день по возвращении из суда медосмотре у подсудимых Араика Хандояна, Мхитара Аветисяна, Гагика Егиазаряна, Смбата Барсегяна и Арега Кюрегяна были обнаружены телесные повреждения. Араик Хандоян, Гагик Егиазарян и Мхитар Аветисян заявили, что получили травмы в здании вышеупомянутого суда. Согласно заявлениям, физическую силу в отношении них применили полицейские. В Специальной следственной службе Армении по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 309(Превышение должностных полномочий, соединенное с применением насилия, оружия или специальных средств) УК РА.