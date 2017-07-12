Араик Хандоян признан потерпевшим по делу об инциденте в здании ереванского суда

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Право - 12 Июля 2017, 14:52
Араик Хандоян (“Одинокий волк”), проходящий обвиняемым по делу группы “Сасна црер”,  признан потерпевшим по делу о громком инциденте с избиением в подвале здания одного из ереванских судов. Об этом журналистам сообщил адвокат Араика Хандояна – Ара Карагезян. По его сведениям,  потерпевшим также признан еще один подсудимый по тому же делу – Мхитар Аветисян, чьи интересы представляет адвокат Инесса Петросян.

Завтра планируется проведение процессуальных действий, для участия в которых пригласили также адвоката потерпевшего.

Напомним, речь идет об инциденте, имевшем место 28 июня в здании суда общей юрисдикции первой инстанции ереванских районов Аван и Нор-Норк.

Как сообщалось ранее, при  проведенном в тот день по возвращении из суда медосмотре у подсудимых Араика Хандояна, Мхитара Аветисяна, Гагика Егиазаряна, Смбата Барсегяна и Арега Кюрегяна были обнаружены телесные повреждения.

Араик Хандоян, Гагик Егиазарян и Мхитар Аветисян заявили, что получили травмы в здании вышеупомянутого суда. Согласно заявлениям, физическую силу в отношении них применили полицейские.

В Специальной следственной службе Армении по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 309(Превышение должностных полномочий, соединенное с применением насилия, оружия или специальных средств) УК РА.

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