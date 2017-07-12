У фигуранта дела группы “Сасна црер” нашли запрещенный предмет

У фигуранта дела о захвате здания патрульно-постовой службы полиции в Ереване Арега Кюрегяна нашли запрещенный предмет. 12-го июля при досмотре, проведенном перед перевозкой заключенного Арега Кюрегяна в зал заседания суда, у последнего было обнаружено лезвие от одноразовой бритвы. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Управления уголовно-исполнительных учреждений Министерства юстиции Армении. Отмечается, что запрещенный предмет был спрятан в жевательной резинке. Найденное изъято. Готовятся материалы для установления обстоятельств инцидента. Напомним, вооруженная группа "Сасна црер" 17 июля 2016 года захватила территорию полка патрульно-постовой службы Полиции в Ереване, требуя отставки властей и освобождения своего лидера – Жирайра Сефиляна, заключенного под стражу по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. 31 июля группа сложила оружие и сдалась властям. За время противостояния погибли трое сотрудников Полиции - полковник Артур Ваноян и прапорщик Юра Тепаносян. Позже в больнице скончался еще один сотрудник Полиции, старший прапорщик Гагик Мкртчян. Ранения получили как сотрудники правоохранительных органов, так и члены группы.