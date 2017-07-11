ЕСПЧ признал обоснованным запрет на никаб в Бельгии

Eвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник, 11 июля, признал соответствующим демократическим нормам запрет на ношение никаба в общественных местах, действующий в Бельгии с 2011 года. ЕСПЧ рассматривал две жалобы на дискриминацию и нарушение неприкосновенности частной жизни, которые подали гражданки Бельгии и Марокко, исповедующие ислам. Суд счел, что ограничение на ношение никаба «необходимо для демократического общества», не нарушает права и свободы граждан и способствует социальному единству. ЕСПЧ согласился и с предусмотренным в Бельгии наказанием в случае нарушения закона. За ношение никаба в публичных местах предполагается уголовная ответственность — от штрафа до тюремного заключения в случае рецидива. Суд также отметил, что наказание за ношение никаба не назначается в Бельгии автоматически. Сокрытие лица является правонарушением «смешанного» типа в бельгийском праве, то есть власти могут его расценить как уголовное или административное правонарушение. Вынося это решение, ЕСПЧ руководствовался аргументами в аналогичном деле 2014 года, когда суд признал обоснованным запрет на ношение никаба в общественных местах во Франции., сообщает RFI.