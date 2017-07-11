Микроавтобус с гражданами Армении перевернулся на Ставрополье

  • Lragir.am
  • Право - 11 Июля 2017, 17:33
На Ставрополье перевернулся микроавтобус с гражданами Армении.

Как пишет сайт www.stav.kp.ru со ссылкой на краевое управление ГИБДД,  11 июля в первом часу дня на 271 километре федеральной трассы "Кавказ" в Ставропольском крае перевернулся микроавтобус.

Сообщается, что водитель "Мерседеса" ехал со стороны Минвод. Мужчина не справился с управлением и наехал на отбойное ограждение.

После столкновения с преградой автомобиль перевернулся.

В момент аварии в салоне находились восемь граждан Армении. Водитель и двое пассажиров попали в больницу. Они получили травмы различной степени тяжести.

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