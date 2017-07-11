«Айкакан жаманак»: Осужденный в России Грачья Арутюнян на этой неделе будет экстрадирован в Армению

Гражданин Армении Грачья Арутюнян, отбывающий наказание в СИЗО-3 УФСИН России по Тамбовской области, накануне утром был переведен в Москву. Об этом сообщил газете «Айкакан жаманак» тесть Г.Арутюняна – Виктор Мартиросян. «Утром Грачья Арутюнян позвонил нам и сообщил, что его переводят. Ему сказали: подготовься, тебя должны экстрадировать в Армению. Но когда именно он будет в Ереване, пока неясно. Грачья должен быть в Армении уже на этой неделе, ждем. Можно сказать, что первый шаг в этом направлении уже сделан», – сказал Виктор Мартиросян.