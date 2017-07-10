Украина обяжет россиян регистрироваться при въезде в страну

С 2018 года власти Украины вводят предварительную регистрацию для граждан России, которые хотят посетить республику. Об этом заявил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает «Украинская правда». «Создается соответствующая техническая инфраструктура на всех пунктах пересечения государственной границы, которая должна заработать не позднее чем в начале следующего года. Для граждан России будет реализована электронная система предварительной регистрации», — заявил секретарь СНБО. Он пояснил, что россияне должны будут предварительно зарегистрироваться в специальной системе и предоставить в МИД республики необходимые данные. Какую именно информацию обяжут раскрывать россиян, он не уточнил. Турчинов добавил, что украинские власти будут также требовать от россиян в обязательном порядке регистрироваться на территории Украины в месте их временного пребывания. Также граждан России обяжут информировать соответствующие органы о передвижении по территории Украины. На границе будет введен пропуск по биометрическим паспортам. «Также будет осуществляться снятие биометрических данных (отпечатков пальцев) для граждан других стран и лиц без гражданства, кроме государств, с которыми Украина имеет соответствующие соглашения. То есть понятно, что, в первую очередь. Это будет касаться российских граждан», — заявил Турчинов.

