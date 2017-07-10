Мадрид не допустит отделения Каталонии

Препятствовать отделению Каталонии испанские власти будут через конституционный суд страны. Это решение было принято Мадридом после того, как сторонники каталонского суверенитета представили 4 июля в региональном парламенте проект закона о референдуме по отделению, заявив, что в случае своей победы объявят независимость от Испании в течение 48 часов. Сепаратисты Каталонии настроены решительно Президент Женералитата, органа регионального управления Каталонии, Карлес Пучдемонт утверждает, что, несмотря на запреты центральных властей, референдум состоится 1 октября 2017 года. И это при том, что проведение подобного плебисцита противоречит испанской конституции и, следовательно, наказуемо. Пытаясь пополнить ряды сторонников каталонского суверенитета, Пучдемонт утверждает, что только независимость позволит резко улучшить экономическое положение региона - хотя и сейчас доходы населения здесь в среднем на 20 процентов выше, чем в остальной Испании. Между тем, как заявила DW сотрудница государственного Центра социологических исследований Габриэла Роспиде, возможные результаты референдума, если допустить, что он состоится, пока неясны: по данным Женералитата, сторонники независимости составляют 55 процентов местного населения, а по данным социологов - менее 40 процентов из примерно 5,5 миллионов жителей региона, обладающих правом голоса. Видимо поэтому, отметил другой собеседник DW - профессор политологии Мадридского университета Хуан Луис Ромеро, авторы закона о референдуме предусмотрели, что для принятия того или иного решения достаточно простого большинства. При этом процент явившихся голосовать учитываться не будет. Ставка, предположил политолог, делается "на активность сторонников независимости и принципиальное нежелание участвовать в незаконном голосовании ее противников". Правительственные меры Правительство Испании, представленное либеральной Народной партией, заявляет, что намерено противостоять сепаратистам в соответствии с законом - через конституционный суд. Это возможно, поскольку любые действия, направленные на расчленение государства, противоречат конституции, пояснил DW профессор Ромеро. По его словам, если закон о референдуме все же будет принят каталонским парламентом - голосование намечено на начало сентября, то он будет обжалован в суде и, естественно, отменен как антиконституционный. При этом инициаторы референдума, в случае неповиновения суду, могут получить тюремный срок. Обжалование в суде правительство считает достаточной мерой для недопущения референдума, отметил далее политолог. Одновременно власти утверждают, что пока не намерены прибегать к 155 статье конституции, которая предусматривает отмену местного самоуправления и введение в регионе, не желающем подчиняться конституции, прямого правления из центра. В соответствии с этой статьей, регион лишается полномочий, в первую очередь, в области финансов и правопорядка. Против применения этой статьи выступает и левая оппозиция в парламенте Испании, добавил собеседник DW. Споры вокруг 155 статьи конституции Тем временем, некоторые эксперты рекомендуют правительству все же лишить на время Каталонию самоуправления и, соответственно, финансов для проведения референдума. Наиболее читаемая в Испании газета El Pais опубликовала мнение ведущих специалистов по конституционному праву - университетских профессоров Роберто Бланко и Антонио Торреса. Они утверждают, что "это лучше сделать заблаговременно, поскольку инициаторы референдума могут проигнорировать решение конституционного суда и осуществить задуманное". В подобном случае, считают эксперты, ситуация может обостриться, и правительство будет вынуждено принять значительно более жесткие меры, а именно применить 116 статью конституции, предусматривающую введение чрезвычайного положения и использование силы для восстановления конституционного порядка. Оба эксперта не исключают, что "ситуация вообще может выйти из-под контроля, а последствия оказаться для страны крайне негативными". Почему Испания не может допустить отделения Каталонии Что касается политолога Ромеро, то он не склонен драматизировать ситуацию и считает, что сторонники каталонской независимости все же подчинятся конституционному суду. В то же время Ромеро напомнил, что власти не могут допустить независимости Каталонии. Ведь речь идет не только о потере наиболее промышленно развитого региона страны: со временем "каталонский прецедент" может быть использован другими областями, где бытуют сепаратистские настроения. Так, примеру Каталонии может последовать Страна басков, Валенсия, Галисия, Канарские острова и Андалусия. При таком развитии событий "может быть поставлено под вопрос будущее испанской государственности", резюмировал профессор. Социолог Роспиде тоже утверждает, что каталонский вопрос способен "дестабилизировать испанское общество". Это сознает и большинство испанцев. По данным опросов Центра социологических исследований, 77 процентов жителей страны считают, что правительство не предпринимает необходимых шагов для разрешения кризиса. Власть резко критикуют как консервативные силы Испании - за "нерешительность в борьбе с сепаратизмом", так и леворадикальные - за нежелание "дать свободу выбора каталонцам". И вместе с тем, отметила социолог, 62 процента самих каталонцев и 85 процентов испанцев из других регионов считают, что "ни референдум, ни отделение Каталонии от Испании не состоятся".