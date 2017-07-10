Странные учения армянских и российских пограничников на границе Ирана и Карабаха

Как сообщает Спутник, к тренировке были привлечены подразделения Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении. Подразделения пограничного управления ФСБ России в РА и погранвойск СНБ Армении отработали сценарий пресечения попытки прорыва нарушителей из Ирана в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, сообщили в понедельник в пресс-службе ПУ. “В целях повышения согласованности действий сил и средств подразделений пограничного управления ФСБ России в Армении и пограничных войск Службы нацбезопасности Армении в различных условиях обстановки была организована и проведена совместная тренировка на тему “Проведение пограничного поиска на стыковом (Нювадинском) направлении”, — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, к тренировке были привлечены подразделения Мегринского пограничного отряда ПУ ФСБ России и второго пограничного отряда Погранвойск СНБ Армении. В ходе тренировки отработаны порядок взаимного оповещения взаимодействующих подразделений и действия российских и армянских пограничников при поиске нарушителей госграницы, пытающихся прорваться вглубь территории Нагорного Карабаха. “В соответствии с замыслом, два условных нарушителя армяно-иранской госграницы преодолели линейную часть сигнализационного комплекса и пересекли административную границу Армении и НКР, попытавшись скрыться в горной местности. По результатам поиска один из учебных нарушителей был задержан пограннарядом при попытке скрыться, а второй обнаружен при помощи квадрокоптера с установленной на него видеокамерой. После задержания учебных нарушителей был осуществлен их обыск и конвоирование”, — говорится в сообщении.