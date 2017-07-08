Беженцев-армян выселяют из дома в Москве

Медуза 5 июля из дома по улице Домостроительной неподалеку от станции Сколково в Москве начали выселять армянских беженцев из Азербайджана, которых московское правительство разместило там в конце 1990-х. Проблема затронула 143 квартиры: по версии столичных чиновников, беженцы не имеют права на проживание в них; жильцы считают, что виновата миграционная служба, так и не предоставившая им необходимых документов. Спецкор «Медузы» Илья Жегулев попытался разобраться в ситуации. Беженцы, жившие на Домостроительной без документов на недвижимость, за это время успели получить российские паспорта, вырастить детей, освоиться, найти работу — Баласанян, например, последнее время был водителем-экспедитором в мебельном центре. Ассимиляция проходила не без проблем — на одном из сайтов района Солнцево можно найти историю жившей в том же доме Татьяны, которая рассказывала о том, как ее мужа в июне 2006 года избили армянские беженцы. Так или иначе, по словам Баласаняна, он в течение 20 лет ежемесячно платил коммунальные платежи, хотя никакой прописки в его российском паспорте так и не появилось — вместо нее он при необходимости показывал удостоверение беженца, выданное еще в начале 1990-х. В 2016 году по квартирам дома на Домостроительной стали ходить представители городского департамента имущества. Они предупреждали тех, кто так и не смог прописаться в своих квартирах, о будущем выселении: как объясняли чиновники, занимавшуюся беженцами миграционную службу при комитете занятости и труда уже упразднили, так что бумаги на недвижимость никто уже жителям не выдаст — и нужно просто покинуть помещения. Кроме того, летом 2015 года из закона об основах московской жилищной политики исключили статью 44, в которой говорилось о том, что гражданина могут выселить из квартиры, не предоставив другого места для жилья, только в судебном порядке. Баласаняна из его квартиры выселили одним из первых. 5 июля чиновники вместе с сотрудниками полиции постучали в его квартиру, вытолкали мужчину с тем имуществом, которое он успел захватить с собой, а дверь опечатали. «Таких, как мы, — 143 квартиры», — рассказывает Баласанян. По его словам, жильцы половины из них после предупреждений покинули дом сами; остальные решили судиться — однако пока ни по одной квартире ни одного решения не вынесено: выселяют людей без суда. Продолжение https://meduza.io/feature/2017/07/08/bezhentsev-iz-azerbaydzhana-pri-luzhkove-poselili-v-dome-na-yugo-zapade-moskvy-teper-ih-vyselyayut-bez-suda