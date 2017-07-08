В Конгрессе США предлагают ввести новые санкции против РФ

Инициативу о введении новых санкций против России в Конгресс США внес председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Эд Ройс. Как сообщает в субботу, 8 июля, агентство Reuters, конгрессмен предлагает внести поправку к Закону о национальной безопасности на 2018 год. Он обвиняет Россию в нарушении договора о контроле над вооружениями, что, по мнению Ройса, несет в себе угрозу стабильности во всем мире. Предложенная конгрессменом поправка касается Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 1987 года, который, как считает Ройс, Россия нарушает. Санкции за ракеты SSC-8 Как следует из заявления республиканца Эда Ройса, выдержки из которого приводит агентство ТАСС, Москва "игнорирует свои обязательства в рамках ДРСМД". А "недавнее размещение запрещенных ракет с ядерными боеголовками представляет серьезную угрозу для интересов национальной безопасности США. И это лишь еще один пример того, как российская агрессия подрывает международную стабильность", - уверяет конгрессмен. В феврале 2017 года военные США обвинили Россию в том, что она в нарушение соглашения тайно разместила новые крылатые ракеты SSC-8 наземного базирования. Этот тип оружия она разрабатывала и испытывала последние несколько лет вопреки возражениям Вашингтона. Россия обвинения в нарушении ДРСМД категорически отрицает и выдвигает Соединенным Штатам встречные претензии по поводу невыполнения ими договора.