Как сообщает Арцахпресс, в результате сегодняшних артобстрелов позиций Армии обороны, с армянской стороны есть раненые. Разной степени осколочные ранения получили военнослужащие Роберт Новрузович Гаспарян (1969), Амбарцум Карапетович Арутюнян (1997) и Ваге Гагикович Бадалян (1998). Для подавления наступательных действий противника передовые подразделения АО Арцаха предприняли ответные меры. Ответственность за попытки дестабилизации ситуации на линии соприкосновения полностью ложится на азербайджанскую сторону, говорится в сообщении.