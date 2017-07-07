Нидерланды назвали нежелательными визиты властей Турции на мероприятия общины

МИД Нидерландов заявил, что правительство считает нежелательным приезд в страну турецкого вице-премьера на мероприятия турецкой общины по случаю годовщины попытки госпереворота в Турции, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер. Согласно заявлению, голландские власти считают нежелательным визит вице-премьера Тугрула Тюркеша или других членов турецкого правительства «на фоне ситуации, сложившейся в двусторонних отношениях». Как отмечает ведомство, решение Амстердама является «закономерным следствием» мартовских событий. Тогда власти Нидерландов не пустили в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который планировал посетить митинг турецкой диаспоры в Роттердаме в преддверии референдума о конституционной реформе в Турции, и выслали из страны министра по делам семьи Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя, которая попыталась добраться на мероприятие наземным транспортом. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал Нидерланды «столицей фашизма».