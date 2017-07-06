Во время семинара правозащитников под Стамбулом турецкая полиция задержала 11 человек, в том числе руководительницу местного отделения Amnesty International (AI) Идил Эсер, а также двух приглашенных докладчиков - гражданина Германии и подданного Швеции. Как сообщили в четверг, 6 июля, в берлинском отделении AI, инцидент произошел накануне, 5 июля, в гостинице на острове Бююкада, где проходило мероприятие под названием "Цифровая безопасность и информационный менеджмент". По информации турецкой Ассоциации по правам человека İHD, семьям правозащитников не сообщили об их задержании. Генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти обратился к участникам предстоящего саммита G20 в Гамбурге с просьбой призвать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана освободить всех задержанных.. В начале июня в Измире по подозрению в связях со сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена был арестован председатель турецкой секции AI Танер Кылыч, решением суда он был помещен в камеру предварительного заключения.
В Турции задержана глава местного отделения Amnesty International и другие правозащитники
- Право - 06 Июля 2017, 15:23