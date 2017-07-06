Сколько граждан РФ не могут ездить за границу?

Госдума намерена упростить выезд за границу для должников. Так, планка долга, при наличии которого могут отказать в выезде прямо на границе, будет поднята с 1 октября до отметки в 30 тысяч рублей, заявил "Известиям" во вторник, 4 июля, член думского комитета по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров. Правда, для социально значимых долгов, таких, как алименты или возмещение ущерба за преступление, сумма останется прежней: 10 тысяч рублей. Представители российского турбизнеса позитивно восприняли эту новость. Зачастую многие россияне просто не знают о своих небольших долгах, и это может помешать запланированной заграничной поездке. Впрочем, эксперты указывают, что вряд ли граждане РФ смогут чаще ездить за рубеж благодаря этой инициативе. Напротив, снижение реальных доходов населения, а также ряд неофициальных запретов на выезд за границу для госслужащих делают отдых за пределами страны все менее доступным для многих россиян. Рубль закрывает границы Тренд сокращения числа туристических поездок россиян за рубеж наметился в 2014 году, после снижения цен на энергоносители на мировых рынках и введения Западом санкций за действия России на Украине. Согласно данным Росстата, в 2015 году спад выездного туризма составил 20 процентов, в 2016-м - еще 8 процентов. Если в 2014 россияне выезжали из страны с туристическими целями 43 млн раз, то в 2016-м - лишь чуть более 31,5 млн. Именно экономическое положение и остается главным препятствием для путешествий граждан РФ за границу. В ходе опроса "Левада-Центра", проведенного в марте 2016 года, 72 процента респондентов признались, что у них вообще нет загранпаспорта. 59 процентов никогда не отдыхали за пределами стран бывшего СССР. 15 процентов опрошенных также заявили, что раньше бывали за границей, но теперь не могут себе этого позволить. И лишь 5 процентов россиян выезжают за пределы страны раз в год, а 2 процента - несколько раз в год. За чертой бедности, только по официальным данным, живут 22 млн граждан РФ, заявила в конце июня глава Счетной палаты Татьяна Голикова. За год количество таковых увеличилось на 2 млн. А в отношении 1,6 млн действует официальное ограничение на выезд за границу из-за долгов, сообщил в июне глава Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов. Запреты на поездки за границу для госслужащих Начиная с 2014 года в СМИ стали все чаще появляться сообщения о различных запретах на поездки за границу для госслужащих. В основном речь идет о сотрудниках силовых структур - ФСБ, МВД, Минобороны, прокуратуры, Следственного комитета и созданной недавно Росгвардии. Нередко также упоминаются запреты на выезд для работающих в МЧС. Как правило, эти запреты носят "рекомендательно-обязательный" характер. На условиях анонимности один их сотрудников подмосковной полиции подтвердил DW существование такой практики: "Отказывая в выезде за границу, начальники ссылаются на некое указание сверху, при этом отказывают вне зависимости от уровня допуска работника к секретам. В последний раз я был в Турции весной 2014 года, с тех пор действует запрет". Наказание - выговор или увольнение. Один из бывших сотрудников МЧС также рассказал DW, что, начиная с 2014 года, появилась необходимость согласовывать свой предстоящий отпуск за границей у начальства. А оно нередко отказывало в таких просьбах. Существование такой проблемы в МВД в интервью DW подтвердил глава "Московского профсоюза полиции" Михаил Пашкин: "Так бывает: человеку не рекомендовали выезжать, он съездит, а потом придет бумажка из ФСБ, что он был за границей без спроса. И его уволят. Бывает, что "особо приближенные " отделываются взысканием". Пашкин напомнил, что этот запрет является незаконным, и рекомендовал полицейским обращаться в профсоюз, чтобы "решить эту проблему". "Сложно отследить, какие именно структуры попали под запрет, потому что нет официальной информации. Я полагаю, что речь идет о внушительной цифре, примерно о двух миллионах силовиков", - отметил в интервью DW президент фонда "Миграция 21 век", экс-замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин. "Это отчасти напоминает возвращение к советской системе, когда был жесткий контроль за всеми, кто выезжает за пределы страны, и особенно - за служащими силовых структур", - добавил Поставнин. Планируются еще ряд законодательных запретов В последние месяцы был обнародован целый ряд законодательных инициатив по ограничению на выезд за границу для россиян. Так, в Госдуме в данный момент находится законопроект, содержащий запрет для полицейских на выезд из России. Его внес еще в прошлом созыве бывший депутат Думы Дмитрий Носов. Пока неизвестно, на какой стадии законопроект сейчас. В апреле этого года зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская говорила, что "этот законопроект является крайне важным и актуальным", а в правительстве позитивно отзывались о нем. Еще одна инициатива прозвучала в мае из Совета Федерации. Так, глава комитета по социальной политике Валерий Рязанский предложил запретить выезд за рубеж для самозанятых граждан, то есть тех, кто ведет бизнес или подрабатывает неофициально. Например, репетиторов, нянь или сиделок. Самозанятыми, по данным Рязанского, являются почти 14.5 млн человек. А последнее предложение прозвучало из "Русского академического фонда", который возглавляет двоюродный племянник президента Роман Путин. В четверг, 4 июля, фонд предложил ограничить выезд за границу молодым россиянам, которые окончили ВУЗы с красными дипломами. В обмен им будет предложена отсрочка от службы в армии. Фонд направил письмо с этим предложением на имя главы Минобороны Сергея Шойгу.