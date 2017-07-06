В Армении будут отрегулированы условия содержания под стражей лиц, объявивших голодовку

Правительство Армении одобрило законопроект о внесении дополнений в решение исполнительного органа от 3 августа 2006 года “О регулировании внутреннего порядка мест содержания заключенных и исправительных учреждений уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Армении”. Проект решения представил министр юстиции Армении Давид Арутюнян “Тем самым мы определяем случаи, при которых объявившим голодовку людям должна быть предоставлена медицинская помощь”, - цитирует Арутюняна “Арменпресс”. Предлагаемыми поправками предусмотрено отрегулировать условия содержания под стражей объявивших голодовку лиц, проводимой с ними работы и ее особенностей.