Подозреваемых в уничтожении Boeing в Донбассе решили судить в Нидерландах

Как сообщает голландская телекомпания NOS со ссылкой на МИД страны, суд над возможными виновниками гибели пассажиров рейса MH-17 в Донбассе летом 2014 года пройдет в Нидерландах. Судить их будут по голландскому законодательству. Принятое решение поддержали все пять стран, которые участвуют в международном расследовании (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина). Они выразили полное доверие к голландскому правосудию. До сих пор обсуждалось несколько вариантов того, как должен проходить суд по делу MH-17. Предложение создать трибунал из представителей пяти заинтересованных стран не нашло поддержки, поскольку в каждом из государств существует свое уголовное законодательство, и могли возникнуть проблемы с согласованием. Было и предложение создать трибунал под эгидой ООН, однако оно было заблокировано представителями России в Совете безопасности международной организации в 2015 году. За два года расследования комиссия установила, что самолет был уничтожен в результате взрыва ракеты, выпущенной системой «Бук М-1». Кроме того, осенью прошлого года следователи заявили, что придерживаются версии, согласно которой ракетная установка находилась на территории, контролируемой ополченцами. Тем не менее конкретных подозреваемых комиссия пока не называла. В начале июня расследовательская группа Bellingcat опубликовала информацию о том, что выпустивший ракету ЗРК «Бук» был приписан к 53-й бригаде российской армии. Якобы именно его видели в колонне в районе города Миллерово Ростовской области в июне 2014 года. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/05/07/2017/595ca0879a794722757ddd60?from=main



