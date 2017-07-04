Сечин предложил АФК «Система» «не заводить рака за камень»

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин прокомментировал заявления АФК «Система» о готовности к мирному решению в споре​ на 170 млрд руб., он не посчитал их «конкретными» предложениями. Об этом сообщает корреспондент РБК. По словам Сечина, «Роснефть» готова мириться с «Системой» на условиях, которые изложены в иске. Вопрос корреспондента РБК о том, хочет ли нефтекомпания разорить «Систему», Сечин назвал «провокационным». Вопрос о возможной частичной выплате суммы иска «Системой» Сечин счел «занижением потенциала» компании. У «Системы» «все нормально с активами», отметил глава «Роснефти». «Мы исходим из того, что суд примет соответствующее решение. А если они хотят выйти на мировое соглашение, они должны делать конкретные предложения, а не заводить рака за камень», — сказал Сечин. По словам главы «Роснефти», есть некоторые «тактические шаги, которые они (АФК. — РБК) предпринимают, чтобы затянуть заседание». «Мы люди серьезные, мы на провокации не реагируем», — заявил он. АФК предлагала устранить все претензии к компании во внесудебном порядке. По словам президента «Системы»​ Михаила Шамолина, компания обращалась к «Роснефти» «с предложением эффективного механизма внесудебного урегулирования спора». Представитель компании Сергей Копытов говорил РБК, что АФК предлагает механизм урегулирования спора, позволяющий во внесудебном порядке оценить результаты проведенной реорганизации «Башнефти» и финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Михаил Шамолин на собрании акционеров компании говорил, что АФК «Система» выступает за мирное урегулирование конфликта с «Роснефтью». Он также заявил, что компания за проведение независимой экспертизы поможет разрешить конфликт. «По мировому соглашению: я надеюсь, что мы вступим в некий диалог», — отмечал глава «Системы». Кроме того, совладелец «Системы» Владимир Евтушенков заявлял, что его компания готова рассмотреть любые варианты урегулирования спора с «Роснефтью». Официальный представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев уже говорил, что «Роснефть» считает, что в документе «Системы» не содержится никаких предложений по урегулированию спора. Предмета для комментариев нет. В документе не содержится никаких предложений по урегулированию спора», — сказал он. «Роснефть» и принадлежащая ей «Башнефть» подали иск к АФК «Система» 2 мая. Структуры «Системы», под контролем которой находилась «​​Башнефть» до конца 2014 года, «злоупотребляли своими правами» при реорганизации башкирской компании три года назад, что привело к убыткам на сумму более 100 млрд руб., уверены в «Роснефти». Изначально нефтекомпания требовала от АФК106,6 млрд руб., однако затем сумма исковых требований выросла до 170,6 млрд руб. 26 июня АФК «Система» заявила об аресте акций дочерних компаний: 31,76% МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% БЭСК. Сумма арестованных пакетов оценивается судом в 185 млрд руб. Сама система считает, что активы стоят 250 млрд руб.

