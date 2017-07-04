Депутат от фракции «Елк» Лена Назарян подняла важный вопрос в ходе обсуждения законопроекта, предполагающего забор 100 млн. кубометров воды из озера Севан.

Лена Назарян полагает, что воду из Севана отпускают не для сельскохозяйственных и иных нужд, а потому, что из-за повышения уровня под водой останутся дома чиновников в прибрежной зоне. В частности, дом экс-министра экологии Арама Арутюняна, фотографию которого она выложила на своей страничке.

Это тяжелейшее обвинение в коррупции, но в Армении оно, как правило, игнорируется. Депутат, фактически, обвиняет экс-чиновника в том, что он лоббирует забор 100 млн. кубометров пресной воды только для того, чтобы не потерять дачу. Арам Арутюнян не ответил Лене Назарян и не обвинил ее в клевете.

Во время обсуждения прозвучали и другие обвинения. Например, депутат от блока «Царукян» Вардан Бостанджян сказал, что средства, которые образуются от сбыта 100 млн. кубов воды, почему-то направляются не в бюджет, а на внебюджетный счет, который непрозрачный и содержит коррупционные риски.

Кроме того, так и осталось не понятным, направят ли воду на орошение в Араратскую долину, достанется ли она всем фермерам или только крупным латифундистам, или же вода будет направлена на гидрокасад.

Программа повышения уровня Севана функционирует с 2004 года, и с тех пор уровень воды в озере поднимался на 30-35 см. Под водой остались строения, леса, даже часть дороги. Видимо, вода достигла уровня, когда под угрозой оказались интересы чиновников, и теперь настала пора остановить программу.

Кому служит севанская вода и в чьих интересах вообще принимаются государственные решения? История с забором севанской воды отражает общую ситуацию в стране. Как правило, в основе каждого государственного решения, принимаемого «для народа», кроется банальный меркантильный интерес. И в этом никто не видит ничего зазорного. Более того, считается, что раз уж человек дорвался до власти, то у него есть право пользоваться всеми благами власти.

Лена Назарян указала на конкретный интерес Арама Арутюняна, которого не раз обвиняли в причастности к коррупционным схемам. Но такой же интерес можно обнаружить, практически, во всех государственных решениях.

Открытые обвинения в коррупции не обсуждаются и не расследуются. Дашнакский депутат, наверное, обвинит Лену Назарян в «стукачестве».