Штаб Навального в Краснодаре заявил о нападении «Отрядов Путина»

На штаб Алексея Навального в Краснодаре совершено нападение, заявил РБК руководитель избирательного штаба Леонид Волков. «Сегодня утром на нас напали «Отряды Путина», их было около 20 человек. Сегодня они дошли до прямого вандализма, было переворачивание мебели и уничтожение материальных ценностей», — сообщил Волков. По его словам, сторонники Навального в Краснодаре пишут заявление в правоохранительные органы. «Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела, потому что это серьезное имущество, которое оплачено деньгами наших сторонников. Не можем просто так это оставить», — добавил он. В штабе сорваны плакаты, поломаны рамки, перевернуты стулья и столы. В настоящий момент штаб Навального подсчитывает причиненный ущерб.

