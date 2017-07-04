Решение принято: из Севана заберут еще 100 млн. кубов воды, Елк обратится в Конституционный суд

Национальное собрание Армении приняло в первом чтении проект о заборе дополнительных 100 млн. кубометров воды из Севана, «за» проголосовали 77 депутатов, «против» - 3. 6 июля созывается еще одно заседание, на котором будет второе и окончательное чтение законопроекта. Депутат от фракции «Елк» Артак Зейналян заявил, что они подадут в Конституционный суд иск с требованием выяснить соответствие принятого законопроекта требованиям Конституции.