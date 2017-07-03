На суде по делу в отношении 18 членов группы «Сасна црер» судья применил санки в отношении подсудимых. После перерыва подсудимые по традиции не встали после слов «Встать, суд идет», в ответ судья Артуш Габриелян предупредил их. Судья напомнил, что подсудимые должны вставать. Это не касается лишь Арама Манукяна, у которого проблемы со здоровьем. В ответ Сергей Кюрегян, проявив своеобразное понимание товарищества, стал интересоваться у судьи, а уверен ли он, что Арам Манукян не встает только из-за проблем со здоровьем. Судье спор надоел и он применил санкции, удалив Сергея Кюрегяна из зала суда. Затем объявил очередной получасовой перерыв. Несмотря на предупреждение, подсудимые вновь не встали. Судья вновь применил санкции. В итоге судья удалил из зала всех подсудимых, оставив лишь Арама Манукяна и Сергея Кюрегяна. Заседание прервалось на 10 минут, сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Из зала суда удалили членов группы Сасна тсрер
- Право - 03 Июля 2017, 14:29