RFI Французская полиция задержала 23-летнего жителя парижского пригорода Аржантея. Как сообщает утром в понедельник, 3 июля, радиостанция RMC, молодой человек, который сам называет себя «националистом», признался следователям в подготовке покушения на президента Эмманюэля Макрона 14 июля. В отношении задержанного начато расследование. По данным источника RMC в правоохранительных органах, полиции удалось вычислить злоумышленника на одном из сайтов видео игр, через который тот пытался купить автомат Калашникова. В результате обыска дома у задержанного оружия обнаружено не было. Однако молодой человек угрожал полицейским кухонным ножом во время задержания. После того, как он сам признался в подготовке покушения на президента, а также после его заявлений в адрес чернокожих, арабов и геев, полицейские передали дело в антитеррористический отдел парижской полиции. Как сообщает RMC, этого юношу, безработного и психологически неуравновешенного, в 2016 году уже судили за апологию терроризма. Это не первая попытка покушения на президента в День взятия Бастилии, напоминает RMC. 14 июля 2002 года 25-летний неонацист Максим Брюнри (Maxime Brunerie) попытался выстрелить в Жака Ширака из карабина во время парада на Елисейских полях.
Во Франции задержали готовившего покушение на Макрона националиста
- Право - 03 Июля 2017, 14:02