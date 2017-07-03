Представители МККК посетили Завена Карапетяна

  • Lragir.am
  • Право - 03 Июля 2017, 10:56
Представители бакинской делегации Международного комитета красного креста посетили Завена Карапетяна.

Как сообщила Новости Армении – NEWS.am руководитель коммуникационных программ ереванской делегации МККК Зара Аматуни, посещение состоялось 1 июля.

Утром 21 июня военное ведомство Азербайджана распространило сообщение о том, что вечером 20 июня на границе Армении и Азербайджана якобы был пленен военнослужащий ВС Армении. Армянская сторона утверждает, что Карапетян имел проблемы с психическим здоровьем. 

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