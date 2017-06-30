В ПАСЕ официально инициировали отставку оскандалившегося Педро Аграмунта

Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы зарегистрировала в секретариате ассамблеи предложение о прекращении полномочий президента ПАСЕ Педро Аграмунта, сообщает "Европейская правда". Автором предложения стала норвежка Ингьерд Шоу. Всего, по информации ЕП, под документом поставили подпись более 160 депутатов. Это - рекордное количество, до сих пор ни один документ ПАСЕ не регистрировался при таком количестве подписантов. Правила ассамблеи обязывают секретариат опубликовать этот документ в течение 24 часов, после чего процедура отставки будет официально запущена.