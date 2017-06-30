Расследование начато по инциденту на суде по делу группы “Сасна црер”

Генеральная прокуратура Армении выступила с заявлением по поводу предпринятых шагов в ходе инцидента, произошедшего 28 июня в суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор-Норк. В сообщении отмечается, что согласно рапорту, представленному командиром батальона конвоирования Управления полиции РА по Еревану, после заседания суда по делу о захвате территории полка патрульно-постовой службы Полиции, полицейские в зале судебного заседания предотвратили попытку передачи подсудимым Арегом Кюрегяном запрещенного предмета Смбату Барсегяну, после чего Арег Кюрегян повел себя агрессивно и не подчинялся законным требованиям стражей порядка: предпринимал попытки встать и выйти из помещения. Сообщается также о последовавшем за этим противоправном поведении Смбата Барсегяна и Мхитара Аветисяна. Отмечается, что для предупреждения незаконных действий указанных лиц и обеспечения безопасности, их вывели из зала судебного заседания и перевели в камеры. Ввиду оказанного ими сопротивления были применены меры принуждения. Согласно указанному рапорту, подсудимые Арак Хандоян и Гагик Егиазарян, которых удалили из зала суда, в ходе нахождения в выделенных для них камерах, в ответ на правомерные действия полицейских, стали ногами и руками бить по дверям камер. "В тот же день при проведенном в уголовно-исполнительных учреждениях “Ереван-Кентрон”, “Нубарашен” и “Вардашен” медосмотре у подсудимых Араика Хандояна, Мхитара Аветисяна, Гагика Егиазаряна, Смбата Барсегяна и Арега Кюрегяна были выявлены телесные повреждения. Араик Хандоян, Гагик Егиазарян и Мхитар Аветисян заявили, что получили травмы в здании суда общей юрисдикции первой инстанции ереванских административных районов Аван и Норк Норк. Смбат Барсегян и Арег Кюрегян отказались сообщить сведения по поводу обстоятельств получения ими травм. Генпрокуратура Армении направила материалы, касающиеся вышеописанного инцидента, в Специальную следственную службу РА , поручив провести надлежащее расследование для проверки указанных обстоятельств и дачи правовой оценки", - отмечается в сообщении.