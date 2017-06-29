Адвокат Араика Хандояна заявляет о пытках в отношении подзащитного

Адвокат члена группы «Сасна црер» Араика Хандояна утверждает, что его подзащитный подвергался жесточайшим пыткам.Адвокат Араик Папикян заявил, что его подзащитный был избит в подвале суда общей юрисдикции Аван и Нор Норк. Били, утверждает адвокат, 15 человек по очереди. Причиной ужасной расправы адвокат указывает невинный вопрос Хандояна «В чем дело?», когда из зала суда насильно выводили Арега Кюрегяна и Мхитара Аветисяна.По словам адвоката, у его подзащитного сотрясение мозга, травмы почек, ног. Адвокат также утверждает, что были избиты Смбат Барсегян и Гагик Егиазарян. «Учредительный парламент» также выступил со специальным заявлением в связи с примененным насилием.