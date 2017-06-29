Роскомнадзор согласился зарегистрировать Telegram

Мессенджер Telegram предоставил все требуемые по закону данные для внесения в реестр организаторов распространения информации, сообщает Роскомнадзор на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Таким образом, Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации. Уверен, что и остальные международные коммуникационные сервисы должны поступить аналогичным образом", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Александра Жарова. Позднее пресс-служба ведомства заявила, что мессенджер уже внесен в реестр. Ранее в среду владелец Telegram Павел Дуров заявил, что согласен на регистрацию мессенджера в качестве распространителя информации в России, если речь идет только "о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор". Дуров пояснил, что запрашиваемые ведомством регистрационные данные о компании-издателе Telegram не являются секретом и "доступны любому желающему в открытых источниках". При этом Дуров подчеркнул, что выполнять "антиконституционный и нереализумый технически "закон Яровой" и хранить переписку пользователей на серверах в России компания не намерена. Жаров на это ответил, что готов внести мессенжер в реестр Роскомнадзора на основании сведений из открытых источников, о которых говорил Дуров, если их будет достаточно. Угроза блокировки В минувшую пятницу Жаров обратился к администрации Telegram c требованием предоставить ведомству информацию для включения мессенджера реестр в качестве "организатора распространения информации". В противном случае мессенджер будет заблокирован на территории России, предупредил он. В воскресенье в эфире телеканала НТВ глава Роскомнадзора заявил, что Дуров не желает предоставлять спецслужбам ключи для дешифрации информации, что "позволяет террористам безнаказанно убивать людей с использованием этого канала коммуникаций". Уже на следующий день о том, что террористы пользуется именно мессенджером Telegram, заявили в ФСБ. В спецслужбе также сообщили, что исполнитель теракта в метро Санкт-Петербурга использовал Telegram для связи со своим "зарубежным куратором". "Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением", - ответил на это Дуров. По его мнению, потенциальная блокировка мессенджера ничуть не усложнит жизнь террористам, поскольку в их распоряжении останутся десятки других сервисов, построенных на оконечном шифровании.