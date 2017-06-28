Инцидент произошел на суде по резонансному делу группы “Сасна црер”, захватившей территорию патрульно-постовой службы Полиции Армении в июле прошлого года. Как сообщает корреспондент “ФактИнфо” из зала суда, подсудимых отвели в зал судебного заседания, однако спустя несколько минут двоих из них – Смбата Барсегяна и Арега Кюрегяна – снова вывели из помещения. Адвокат Арега Кюрегяна – Ара Карагезян – сообщил, что его подзащитный хотел передать ему записку, однако конвоиры выхватили ее из рук. Из-за этого между конвоирами и подсудимыми возник инцидент. По словам адвоката, “он слышал звуки побоев, которые доносились из помещения”.