Педро Аграмунт исключен из фракции Европейской народной партии в ПАСЕ

Замешанный в «Икорной дипломатии» Азербайджана скандальный глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт исключен из фракции Европейской народной партии (ЕРР), выдвинувшей его на пост председателя ПАСЕ в 2016 году. Как передает ТСН, об этом сообщил украинский нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец. «Такого стыда еще не знала Ассамблея, чтобы Президента ПАСЕ исключили из группы, которая его рекомендовала на эту должность», – написал в частности парламентарий. По словам Емца, ни один член группы не проголосовал против. Аграмунт 28 апреля должен был объявить о своей отставке, однако на заседании он просто не появился. По неподтвержденным данным, он отправил в ПАСЕ документ, где отказался уходить с поста. Поскольку не существует юридического механизма, позволяющего отправить президента ПАСЕ в отставку, бюро Ассамблеи вынесло ему вотум недоверия и лишило права представлять организацию. Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что бюро Ассамблеи выразило Аграмунту недоверие абсолютным большинством голосов. 27 июня депутаты ПАСЕ приняли резолюцию «Признание и осуществление принципа подотчетности в Парламентской Ассамблее». Принятая резолюция открывает возможность начала процесса отстранения от власти Аграмунта. На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно. Сам Аграмунт не присутствует на заседании летней сессии ПАСЕ. Вместо него сессию ведут заместители председателя, сообщает Panorama.am.