Замешанный в «Икорной дипломатии» Азербайджана скандальный глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт исключен из фракции Европейской народной партии (ЕРР), выдвинувшей его на пост председателя ПАСЕ в 2016 году. Как передает ТСН, об этом сообщил украинский нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец. «Такого стыда еще не знала Ассамблея, чтобы Президента ПАСЕ исключили из группы, которая его рекомендовала на эту должность», – написал в частности парламентарий. По словам Емца, ни один член группы не проголосовал против. Аграмунт 28 апреля должен был объявить о своей отставке, однако на заседании он просто не появился. По неподтвержденным данным, он отправил в ПАСЕ документ, где отказался уходить с поста. Поскольку не существует юридического механизма, позволяющего отправить президента ПАСЕ в отставку, бюро Ассамблеи вынесло ему вотум недоверия и лишило права представлять организацию. Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что бюро Ассамблеи выразило Аграмунту недоверие абсолютным большинством голосов. 27 июня депутаты ПАСЕ приняли резолюцию «Признание и осуществление принципа подотчетности в Парламентской Ассамблее». Принятая резолюция открывает возможность начала процесса отстранения от власти Аграмунта. На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно. Сам Аграмунт не присутствует на заседании летней сессии ПАСЕ. Вместо него сессию ведут заместители председателя, сообщает Panorama.am.
Педро Аграмунт исключен из фракции Европейской народной партии в ПАСЕ
- Право - 28 Июня 2017, 14:54