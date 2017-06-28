Die Welt: Турция шпионит за депутатами бундестага

Турецкая разведка активно собирает информацию о депутатах бундестага. Под наблюдением находятся парламентарии, работа которых связана с безопасностью Германии, внутренней и внешней политикой, сообщила в среду, 28 июня, газета Die Welt. Федеральное ведомство по уголовным делам (Bundeskriminalamt - BKA) провело так называемые консультации по безопасности с несколькими депутатами бундестага. По информации газеты, речь шла о предполагаемой слежке со стороны турецких спецслужб и угроз от турецких националистов. "Защита членов бундестага - это наша задача. В последние недели были проведены несколько бесед по безопасности. Разговор шел и о возможной активности со стороны зарубежных спецслужб", - подтвердили в BKA изданию. Ранее ряд немецких СМИ писали о том, что в Германии ведется следствие в отношении 20 турецких шпионов. Они подозреваются в слежке за сторонниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена по поручению турецкого правительства. Сообщалось также, что шпионы уже могли вернуться в Турцию, чтобы избежать уголовного преследования.