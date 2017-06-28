Новая волна кибератак прокатилась по миру

Различные европейские компании сообщили во вторник, 27 июня, о масштабной кибератаке. В частности, о серьезных проблемах сообщил агентству Reuters официальный представитель британского концерна WPP, крупнейшего рекламного агентства в мире. По его словам, были атакованы компьютерные системы подразделений, входящих в состав агентства. Официальный сайт WPP некоторое время не работал. По данным голландских СМИ, атаке подверглись 17 контейнерных терминалов международной компании APM Terminals. Она работает в 76 портах 41 страны на пяти континентах. Атаке подверглись два терминала в грузовом порте Роттердама и еще 15 - по всему миру. Сайт APM Terminals был недоступен, пострадала и телефонная сеть компании в штаб-квартире в Гааге и в офисе в Роттердаме. Как заявило государственное информационно-технологическое агентство Швейцарии (MELANI), наиболее уязвимыми для вируса, получившего название Petya, оказались Украина. Россия, Великобритания и Индия. Данных об атаках на компьютерные системы Швейцарии пока не поступало. В то же время о проблемах, связанных со вмешательством хакеров, заявили крупные фирмы в Дании и Франции. В России о мощной вирусной атаке на свои сервера заявила компания "Роснефть". Сообщение об этом появилось на официальном аккаунте концерна в Twitter. Советник главы МВД Украины назвал атакующий страну вирус Хакерская атака против финансовых институтов, государственных и коммерческих предприятий Украины, начавшаяся во вторник, 27 июня, проводится с помощью "модифицированной под Украину версией вируса Wannacry". Об этом советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По его данным, атака началась синхронно в 11 часов по местному времени (10 часов MEZ), причем письма с вирусом на русском и украинском языке приходили адресатам на электронную почту заранее - иногда за несколько дней или даже месяцев. Геращенко полагает, что сама атака может быть приурочена ко Дню конституции, который празднуется на Украине 28 июня, а целью хакеров была попытка "дестабилизации ситуации в экономике и общественном сознании Украины". Советник главы МВД назвал кибератаку "самой масштабной" в истории страны и косвенно предположил, что за ней могут стоять российские хакеры. "Рано или поздно их личности будут установлены и они станут невыездными из РФ", - отметил Геращенко. Массированной атаке, в частности, подверглись "Укртелеком", "Киев-" и "Днепрэнерго", "Укрзализниця", аэропорты "Борисполь" и "Киев", кабинет министров и МВД Украины, государственный концерн "Антонов". Жертвой кибератаки стало и украинское представительство немецкого почтового концерна Deutsche Post. Как отмечается в сообщении концерна, были затронуты службы доставки DHL на Украине. Чернобыльская АЭС перешла из-за кибератаки на ручной режим радиационного мониторинга. Вирус, атаковавший десятки компаний 27 июня, работает по той же схеме, что и вирус WannaCry, который в середине мая поразил сотни тысяч компьютеров по всему миру. Попав в компьютер, он шифрует информацию на жестком диске и требует выкуп за возобновление работы.