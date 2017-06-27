Обвиняемый в участии в массовых беспорядках Арарат Хандоян приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Решение об этом вынес суд общей юрисдикции ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш. Арарат Хандоян приветствовал приговор суда издевательскими аплодисментами и смехом. Присутствующие скандировали «позор». Отметим, что прокурор требовал приговорить Арарата Хандояна к 4 годам лишения свободы. Согласно обвинительному заключению, Арарат Хандоян, брат члена группы «Сасна црер» Араика Хандояна, участвовал в массовых беспорядках 20 июля, применил насилие к полицейским, пытался отобрать у служащего полиции щит.