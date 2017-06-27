Теракт в Киеве: командир спецназа Минобороны Украины погиб при подрыве автомобиля

При взрыве автомобиля сегодня в Киеве погиб командир спецназа Главного разведывательного управления Минобороны Украины 39-летний Максим Шаповал. Как передает УНИАН со ссылкой на директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко, открыто уголовное производство по статье "теракт". По словам Шевченко, погибший руководил спецназом ГРУ Минобороны. По его словам, В автомобиле сработало взрывное устройство. "Какое устройство, какой мощности, самодельное или стационарное, будет установлено после проведения следственных действий", — цитирует его агенство.