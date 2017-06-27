«Если вам известны такие факты, расскажите, и их арестуют»

Председатель Комитета государственных доходов Вардан Арутюнян прокомментировал сокращения в своем ведомстве.

«Проводятся структурные изменения, в результате 483 штата было сокращено. Людей не уволили, а сократили», сказал он.

На вопрос, был ли искусственно раздут аппарат КГД, он сказал: «В ведомстве было осуществлено техническое перевооружение, и однажды это должно было произойти. При нынешних технологиях человеческий фактор снижается», отметил Вардан Арутюнян.

Комментируя факты задержаний сотрудников ведомства, Арутюнян сказал, что рассматривает это в контексте борьбы с коррупцией. «Если кто-то выходит за рамки полномочий или нарушает их, то должен отвечать перед законом», отметил он.

Журналисты отметили, что есть мнение, будто крупные коррупционеры не наказываются, и в сеть попадается «мелкая рыбешка». «Я не знаю, что вы имеете в виду под крупной и мелкой рыбой, но задержания имеют место… Если у вас есть информация, расскажите, и этих людей тоже арестуют», сказал Вардан Арутюнян.