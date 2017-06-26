МИД ФРГ: Анкара пообещала не брать на саммит G20 охранников

Внешнеполитическое ведомство Германии рассчитывает, что охранники президента Турции, которые объявлены в международный розыск после драки с демонстрантами в Вашингтоне, не приедут в составе делегации на саммит G20. Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер, передает ТАСС. «В свете информации, которую мы получили из Анкары, мы исходим из того, что лица, которые участвовали в инциденте в Вашингтоне, не будут сопровождать президента Турции в поездке в Гамбург», - сказал он. Шефер не стал опровергать ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что власти Германии потребовали от Анкары не включать в состав делегации разыскиваемых телохранителей.