Уголовное дело возбуждено в Армении по факту публичных призывов к захвату власти, озвученных в ходе заседания суда по делу о вооруженной группе “Сасна црер”, захватившей в июле прошлого года территорию полка патрульно-постовой службы Полиции в Ереване. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Армении, в ходе прошедшего 21 июня 2017 года очередного заседания суда подсудимый Варужан Аветисян, прервав председательствующего судью, в присутствии участников судопроизводства, присутствующих в зале суда граждан и представителей СМИ озвучил призывы к насильственному захвату власти и свержению конституционного строя. “С учетом того, что в деянии В. Аветисяна, предположительно, содержатся признаки статьи 301(Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Армения) Уголовного кодекса РА”, по данному факту возбуждено уголовное дело, производство предварительного следствия по которому поручено Следственному комитету РА", - отмечается в сообщении.