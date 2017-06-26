Почему Грузия запретила продажу земли иностранцам

Грузия, некогда приглашавшая фермеров из разных уголков мира, сегодня вводит ограничения на передачу земель в собственность иностранцам. Мораторий на продажу сельскохозяйственной земли иностранным гражданам уже в силе, а в будущем соответствующая запись появится и в конституции страны. На пшеничных полях под палящим солнцем в Кахетии слышны гул комбайнов и пенджабская речь. Несколько лет назад десятки индийских фермеров купили здесь земли, надеясь, что плодотворная почва и мягкий климат помогут им развить прибыльное хозяйство. "В Индии населения гораздо больше, чем землевладельцев. А в Грузии тогда можно было купить земли, поэтому мы решили расширить наше фермерское хозяйство здесь, в Грузии. Много было свободной, не используемой земли, когда мы приехали в Грузию", - говорит Гурприт Сингх Брар, который в 2012 году купил в Кахетии около пятидесяти гектаров земли. О своем решении он не жалеет и говорит, что получает хороший урожай, который реализует на местном рынке. Но объявленный мораторий на продажу земель иностранцам означает, что его планам о покупке новых земель в Грузии не суждено сбыться. Новая конституция Прежние власти надеялись, что опыт и инвестиции иностранных фермеров помогут оживлению сельского хозяйства Грузии. Но сегодня в правительстве говорят, что такая свободная продажа земель для страны, где на душу населения приходиться в среднем всего 0,24 гектара сельскохозяйственной земли, не оправдана и противоречит национальным интересам. Мораторий на продажу сельскохозяйственной земли иностранцам, принятый парламентом в ускоренном режиме 16 июня, будет действовать до вхождения в силу новой редакции конституции Грузии. В этот период иностранные граждане не смогут зарегистрировать собственность на земли сельскохозяйственного назначения. Ограничения также распространяются на иностранных юридических лиц. Согласно министерству юстиции, законодательные изменения не коснутся тех земельных участков, которыми уже владеют иностранцы. В правительстве отмечают, что после вступления в силу изменений в конституции иностранцы не смогут приобрести земли, а долгосрочная аренда будет возможна лишь в особых случаях. Согласно изменениям в конституции, принятие которых ожидается осенью этого года, земля как ресурс особой значимости может быть в собственности государства, граждан Грузии и их объединений, а также единиц самоуправления. Исключения могут быть определены законом. Защита или фобии? В правящей партии говорят, что введение ограничений на продажу земли иностранцам является требованием населения Грузии. Кроме того, этот вопрос связан с безопасностью страны. "У нас очень специфическое геополитическое расположение. Довольно большая территория Грузии оккупирована, и мы должны принять меры предосторожности. В первую очередь с точки зрения национальной безопасности", - говорит Би-би-си председатель парламентского комитета по аграрным вопросам Отар Данелия. Часть оппозиции и экспертов считают новые ограничения популизмом со стороны властей, результатом которого станет падение иностранных инвестиций и цен на землю в Грузии. Но в правящей партии говорят, что и свободная продажа земель не обеспечила сельскохозяйственному сектору значительных прямых иностранных инвестиций. "Критической массы прямых иностранных инвестиций в сельском хозяйстве не было зафиксировано, несмотря на такую свободную политику. Более того, после того, как государство объявило сельское хозяйство приоритетным сектором, мобилизованные в секторе местные инвестиции в несколько раз превышают прямые иностранные инвестиции", - говорит Данелия. Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, объем прямых иностранных инвестиций в прошлом году составил 1,64 миллиарда долларов. Из них в сельское хозяйство было инвестировано лишь 10 миллионов долларов. "Антиконституционный запрет" Ведение моратория - не первая попытка властей ограничить продажу земель иностранным гражданам. Аналогичное изменение в законодательстве страны было принято парламентом в 2013 году, однако тогда введенное ограничение было признано неконституционным. Согласно грузинскому отделению организации Transparency International, обжаловавшему ограничение в 2013 году, объявленный ныне мораторий повторяет уже однажды признанное неконституционным изменение и также является неконституционным. По словам юриста организации Теоны Закарашвили, проблемой является и то, что не было представлено оценки возможных экономических последствий, к которым приведут подобные ограничения. Она отмечает, что сегодня лишь 0,8 % земель сельскохозяйственного назначения находятся в собственности иностранцев, что составляет около 5% пахотно-посевных земель. "Это очень малый показатель, чтобы мы говорили о каких-то больших угрозах, масштабной покупке земель и так далее", - говорит она. Между тем появление иностранных землевладельцев в Грузии не всегда проходило гладко. В некоторых случаях в руках иностранных владельцев оказывались земли, которые до этого были в общем пользовании, и это становилось причиной конфликтов и протестов со стороны местных жителей. "В таких случаях, как правило, земли были проданы государством. Государство владеет более половиной таких земель… У нас было много случаев, когда были проданы территории, использовавшиеся как пастбища, хотя рядом был участок, который можно было передать безболезненно… Поэтому роль государства очень важна в этом случае", - говорит она. "Ради аренды сюда не приедут" В Сигнахском районе Кахетии, где приобрели земли индийские фермеры, вопрос о передаче земли в собственность иностранным гражданам мало кого оставляет равнодушным. Здесь трудно найти противников запрета на продажу земель иностранцам. "Это очень хорошая новость. Если такое ограничение будет узаконено, грузинский народ вздохнет с облегчением. Мы - малоземельная страна, нам флаг Грузии даже негде водрузить: земли столько нет у грузин! Как можно продавать земли иностранцам! Я лично категорически против такой продажи земли в Грузии",- говорит житель села Сакобо Шота Канашвили. По словам его собеседника Георгия Джибгашвили, жители продавали свои участки из-за нужды. Но иностранным фермерам продавались заброшенные земли. Сегодня они обрабатываются. "Передача в собственность навсегда - другое дело. Но если это аренда, что - этот иностранец возьмет эту землю и унесет с собой в другую страну? Эта земля останется здесь", - говорит Георгий. Гурприт Сингх Брар говорит, что не чувствует никакой неприязни, и у него не было конфликтов с местными жителями. Он уверен, что пенджабские фермеры могли бы внести значительный вклад в развитие сельского хозяйства страны, особенно с учетом того, что большая часть земель в Грузии сегодня не обрабатывается. Но в том, что кто-то из его соотечественников в будущем приедет в Грузию, чтобы арендовать землю без права стать собственником, он сомневается. "Мы очень трудолюбивый народ, особенно, когда речь идет о фермерстве. Поэтому у всех есть желание расширяться, купить новые земли. С вхождением в силу этого запрета это стало невозможным, - говорит он - Но мы уже здесь, у нас здесь земли, поэтому мы арендуем земли, чтоб расширить наше хозяйство. Но новые фермеры только ради аренды сюда не приедут".