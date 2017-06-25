ФИФА заподозрила сборную РФ в применении допинга на ЧМ-2014

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) проводит расследование в отношении сборной России в связи с подозрениями в применении ее игроками допинга на чемпионате мира 2014 года. Об этом сообщила британская газета Mail on Sunday вечером в субботу, 24 июня, со ссылкой на представителя ФИФА. Под подозрением оказались все 23 участника команды РФ, выступившей в Бразилии, а также еще 11 игроков. По сведениям газеты, ФИФА интересуется, была ли сборная России частью "допинговой программы, поддерживаемой государством". Антидопинговые органы заинтересовались российскими футболистами из-за неоднозначных результатов анализов разных образцов мочи, в которых обнаружены как стероиды, так и свидетельства повышенного уровня тестостерона. По крайней мере нескольким спортсменам, вероятно, предоставляли возможность успешно проходить все тесты при помощи подмены проб, пишет Mail on Sunday после собственного расследования материалов. ФИФА в воскресенье, 25 июня, официально подтвердила, что такое расследование в отношении сборной России действительно проводится, но отказалась сообщать фамилии подозреваемых и комментировать текущее положение дел, сообщило агентство dpa. Пять игроков состава сборной 2014 года участвовали в Кубке конфедераций, проходящем в России. ФИФА отвечает за принятие дальнейших мер По словам члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дика Паунда, ФИФА должна прийти к "разумным выводам" до начала чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. "В футболе применение допинга отрицалось годами на институциональном уровне, - заявил он. - Им (руководителям ФИФА. - Ред.) совершенно необходимо воспринять этот случай всерьез". По словам Паунда, типичным для российской допинговой системы является замораживание "чистых" образцов мочи спортсменов для их последующего использования при сдаче анализов. В докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена многократно упоминается вице-премьер России Виталий Мутко, ранее занимавший должность министра спорта РФ, как человек, предположительно прямо причастный к государственной программе поддержки допинга в российском спорте, в частности сокрытию случаев применения допинга в российском футболе. Мутко является также президентом Российского футбольного союза и членом исполкома ФИФА, в правительстве РФ он отвечает за подготовку чемпионата мира по футболу 2018 года. Глава ФИФА Джанни Инфантино в конце 2016 года заявил, что федерация применит санкции, если будут доказаны случаи употребления допинга российскими футболистами, о которых говорится в докладе.