Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле

По меньшей мере шесть человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле. В связи с инцидентом задержана 42-летняя женщина, она находится в полиции. Как сообщается, наезд произошел в 9:14 по местному времени возле спортивного центра Westgate. В это время там проходило празднование мусульманского праздника Ураза-байрам. В полиции отмечают, что инцидент не связан с терроризмом. "Как я понимаю, [женщина, посетившая молитву] собиралась уехать на своей машине, и, думаю, она не справилась с управлением, - рассказал один из очевидцев. - Я сразу побежал оттуда, потому что все бросились к пострадавшим и пытались напоить их водой". "Началась сильная паника, все кричали, когда это произошло, не лучшие воспоминания", - продолжил очевидец. По словам представителя скорой помощи, служба спасения получила первый вызов в 9.15 по местному времени (10.15 по Гринвичу), в котором сообщалось о наезде автомобиля на тротуар. Медики доставили в больницу шестерых человек. Рассказ очевидца, доктора Афсара "Я находился на парковке, когда услышал крики, и побежал к зданию колледжа в двух минутах от меня. Там я увидел очень молодого подростка, который был в крови, еще один подросток, судя по всему, также был ранен. У мужчины среднего возраста были ранения на лице, и оно было все в крови. Полиция уже была на месте. Я видел их, когда они наблюдали за молитвами. Полицейские поместили водителя в полицейский фургон. Я поговорил с людьми на месте, они рассказали, что она выезжала с парковки и внезапно наехала на толпу людей. Я и еще несколько других врачей хотели помочь, но полицейские и медики справились сами".