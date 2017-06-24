В Армении выясняют причины ДТП с участием армейского автомобиля в Гегаркунике

По сведениям “ФактИнфо”, Военная полиция Армении проводит расследование для установления обстоятельств ДТП в Гегаркуникоской области с участием автомобиля марки “ГАЗ 66”, перевозившего военнослужащих. Ранее МЧС Армении сообщило, что на 25-м километре автомагистрали Варденис-Шоржа автомобиль марки “ГАЗ 66” Минобороны РА съехал с проезжей части дороги и скатился с высоты 6 метров в близлежащее ущелье. 14 пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в военный госпиталь Вардениса. Врачи оценивают состояние семерых пострадавших как тяжелое, а остальных – средней тяжести. Спасатели оказали первую медпомощь двоим пострадавшим, которые отказались от госпитализации.