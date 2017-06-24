Саудовская Аравия сообщила о предотвращении теракта в Мекке

Подозреваемый в подготовке нападения совершил самоподрыв, когда полицейские оцепили здание, в котором он находился, сообщает министерство внутренних дел страны. Здание, где находился подозреваемый, в результате взрыва обрушилось, 11 человек получили ранения, в их числе и стражи порядка. Полиция также задержала еще пятерых подозреваемых в подготовке нападения на Заповедную мечеть. Подробности о готовившемся нападении власти Саудовской Аравии не сообщают. 24 июня мусульмане всего мира отмечают окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдают строгий пост. В пятницу миллионы паломников со всего мира собрались в Мекке на праздник разговения. Заповедная мечеть в Мекке - крупнейшая мечеть в мире, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама - Кааба. В последние годы в Саудовской Аравии произошел ряд масштабных нападений, за большинство из них отвественность на себя взяла экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в Британии, России и ряде других стран). Целью большей части недавних нападений были силы безопасносоти страны и мусульмане-шииты.

В июле 2016 года четверо военных были убиты в результате нападения смертника около мечети Пророка в Медине - второй по значимости святыни в исламе после Заповедной мечети. Мечеть является местом погребения пророка Мухаммеда. Саудовская Аравия входит в коалицию, возглавляемую США, которая ведет борьбу с "Исламским государством" и другими джихадистскими группировками в Сирии и Ираке.