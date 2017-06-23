МИД Армении пытается установить личности армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии

Ситуация вокруг армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии, остается в центре внимания МИД Армении. Об этом “Арменпресс” сообщил пресс­-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Посольство Армении в Норвегии обратилось в полицию этой страны, где подтвердили данный факт и отметили, что дело передано миграционным властям. «Мы пытаемся установить личности армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии, и выйти с ними на связь. Сейчас мы направили письменный запрос властям Норвегии и ждем ответа ”, - ­сказал Тигран Балаян. Как сообщает Associated Press, шестеро армянских беженцев пересекли арктическую границу 20­-го июня. Их появление в Норвегии вызвало переполох, так как между Норвегией и РФ существует соглашение, по которому никто не может пересечь границу без соответствующих документов. Известно, что среди них есть один ребенок. Начальник КПП с норвежской стороны Элен­ Катрин Хетта сообщила, что оказавшиеся в Норвегии армяне в возрасте от 4 до 58 лет. Пока не ясно, являются ли они членами одной семьи. Власти Норвегии направили властям РФ запрос с тем, чтобы выяснить, почему армянским беженцам позволили пересечь границу без надлежащих документов. Associated Press пишет, что после 30-­го ноября 2015­года – это первый случай нарушения этой границы. До этого попасть в Европу через РФ пытались беженцы из Сирии и Ближнего Востока. До арктической границы они добирались на велосипедах, поскольку пешеходам пересекать эту границу не разрешено.