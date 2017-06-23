Посол Чехии - news.am: Азербайджан использует институт экстрадиции в целях политической кампании

Азербайджан использует юридически установленный инструмент экстрадиции в целях политической кампании. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am заявил Чрезвычайный и полномочный посол Чехии в Армении Петр Микиска, касаясь объявления Азербайджаном в международный розыск ряда депутатов Европарламента (Франк Энгель (Люксембург), Элени Теохарус (Кипр) и Яромир Штетина (Чехия), а также экстрадиции из Минска и ареста в Баку блогера Александра Лапшина за визит в Нагорный Карабах. Отвечая на вопрос, не являются ли эти случаи опасным прецедентом, угрожающим гражданам и парламентариям других стран, посол отметил: «Это очень деликатный вопрос, поскольку, с одной стороны, Европейский Союз и страны Совета Европы поддерживают борьбу с коррупцией, международными преступлениями, и институт экстрадиции представляет большую важность. Следовательно, властям страны «А» должно быть позволено объявить в розыск гражданина страны «Б», если он совершил преступление на территории страны «А». Но в этом случае, необходимо различать преступления и политически мотивированные шаги. «В вышеупомянутых случаях Азербайджан руководствовался политическими, а не правовыми мотивами. Некоторые юристы говорят, что так называемое «нелегальное пересечение» азербайджанской границы не является преступлением в других странах, поэтому объявленный Баку ордер на розыск не должен быть признан юридически обязывающим. Другие адвокаты говорят, что Азербайджан не контролирует границу, которую пересекли Александр Лапшин или Яромир Штетина, следовательно, требование Баку неправильно с правовой точки зрения. Это очень деликатная и сложная ситуация», - отметил Петр Микиска. От других стран, по его убеждению, зависит, примут ли они объявленный Азербайджаном ордер или нет. «Некоторые страны отреагировали на это в виде экстрадиции, как было в случае Александра Лапшина. Как мне известно, ни одна другая страна не отреагировала на объявление Азербайджаном международного розыска. Мое мнение заключается в том, что понятие экстерриториального ордера должно быть использовано очень осторожно», - подытожил посол Чехии в Армении. Об этом сообщает news.am.