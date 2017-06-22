Парламент Молдавии не смог отправить в отставку главу МИД

В парламенте Молдавии в четверг, 22 июня, было сорвано заседание, на котором планировалось обсудить вопрос о вотуме недоверия министру иностранных дел страны в связи с высылкой пяти российских дипломатов. Это произошло после того как четыре из пяти фракций отказались участвовать в обсуждении и покинули зал. Отставки министра иностранных дел и европейской интеграции республики Андрея Галбуру, сообщает "Интерфакс", потребовала фракция оппозиционной в Молдавии Партии социалистов. Главу внешнеполитического ведомства обвинили в превышении полномочий и необоснованном решении, которое привело к дипломатическому конфликту с Россией. Социалистов поддержали либералы, демократы и либерал-демократы По мнению депутатов от Либеральной и Либерал-демократической партии, "министерство действовало правильно, и нет повода для отставки министра". Коммунисты готовы были обсуждать вопрос только в рамках закрытого заседания. Об отказе от участия в подобной дискуссии заявила также фракция правящей в Молдавии Демократической партии. "Вотум недоверия считается отклоненным, если заседание парламента сорвано по причине отсутствия кворума. Исходя из этого, мы отказываемся от участия в заседании и присоединяемся к коллегам, которые покинули зал заседаний", - сказал лидер фракции Демпартии Мариан Лупу. В итоге в зале осталось только 27 из 101 депутата. В этих условиях председатель парламента вынужден был признать вотум недоверия отклоненным. В конце мая пятеро дипломатов посольства России в Молдавии объявлены персонами нон-грата. Президент Молдавии Игорь Додон, выступающий за сближение с Россией, призвал Москву "не поддаваться на провокации молдавских властей". Однако МИД РФ ответил симметрично - потребовав покинуть страну пятерых молдавских дипломатов.