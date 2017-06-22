МККК начал диалог с армянской и азербайджанской сторонами по вопросу Завена Карапетяна - tert.am

  • Lragir.am
  • Право - 22 Июня 2017, 18:02
МККК начал диалог с армянской и азербайджанской сторонами по вопросу гражданина Армении Завена Карапетяна, удерживаемого в Азербайджане. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает руководитель программ по коммуникациям КК Армении Зара Аматуни.

«МККК ведет конфиденциальный двусторонний диалог с вовлеченными сторонами, чтобы навестить задержанного, по своему мандату, согласно гуманитарному праву», - сказала она.

Оказавшийся на территории Азербайджана гражданин, который представляется как Завен Ованесович Карапетян, в прошлом был осужден и имел проблемы с психическим здоровьем, сообщает tert.am. 

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