Депутат от фракции «Елк» передал премьеру факты подкупа на выборах

Депутат от фракции «Елк» Арарат Мирзоян передал премьер-министру Карену Карапетяну пакет с документированными фактами подкупа на прошедших выборах. Карен Карапетян ранее заявлял, что если кто-то говорит о подкупе, то должен представить факты. «Следуя вашему призыву, мы передаем вам списки с именами, адресами, телефонами, которые свидетельствуют о том, что штабы РПА занимались массовым подкупом избирателей. Этот пакет передан в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. Если его не свернут, то будут аресты, в том числе, среди сидящих здесь», сказал Арарат Мирзоян.